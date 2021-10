Con l'autunno torna a Zocca la Sagra della Castagna e del Marrone Tipico

La Sagra della Castagna e del Marrone Tipico si svolge a Zocca nelle ultime tre domeniche di ottobre. In questa occasione, Zocca si trasforma in una mostra mercato dal sapore di castagne. Lungo le vie del centro sono allestiti numerosi stand gastronomici, un mercatino artigianale e un mercato del riuso, il tutto accompagnato da musica e intrattenimento per grandi e piccoli.

La Sagra sottolinea ancora una volta il legame fra Zocca e la produzione di castagne, già evidente nella presenza sul territorio di un castagno secolare e di un particolare Museo della Castagna con percorso didattico interno ed esterno.

Tutto il centro di Zocca sarà dedicato al nostro frutto preferito, con numerose aree dedicate a gustare le specialità preparate con la castagna, e tutti i cibi che hanno reso celebri Zocca e dintorni: caldarroste, castagnacci, ciacci, borlenghi, crescentine in tigella, e anche fritti, panini, birra.

E poi ci saranno il mercatino agricolo, l'arteingegno, una parte dedicata al mercato tradizionale e una grande novità.

Inizia quest'anno la collaborazione tra la Pro Loco Zocchese e il Consorzio Agro Silvo Castanicolo dell'Appennino Modenese, per garantire la qualità del Marrone dell'Appennino Modenese. Nell'area dedicata, potrete trovare il miglior prodotto, che sia Marrone o Castagna, con la garanzia di qualità e provenienza del Consorzio, quindi potrete fare i vostri acquisti in tranquillità.

La parte centrale di Via Mauro Tesi sarà libera, e a vostra disposizione per lo shopping o per una sosta nei bar e ristoranti che saranno pronti ad accogliervi.

La partecipazione ad eventi, fiere e sagre è soggetta a obbligo di Green Pass. Non è prevista verifica all'ingresso della Sagra, la legge però prevede controlli a campione da parte delle forze dell'ordine e potranno essere multati coloro che non saranno in regola. Nelle zone delimitate dedicate alla somministrazione del cibo ci sarà un limite di capacità, e in queste zone il controllo del Green Pass da parte del personale è obbligatorio per tutti i maggiori di 12 anni, senza eccezioni. Saranno presenti posti a sedere (non prenotabili), continuamente igienizzati dopo l'utilizzo, e sarà possibile l'asporto.