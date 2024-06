A Palagano torna la Sagra del Ciaccio tradizionale

Indirizzo non disponibile

Ogni anno i Maestri Ciacciai Palaganesi organizzano la “Sagra del Ciaccio” nel comune di Palagano. Questa edizione si terrà il 29 e 30 giugno e al centro della manifestazione saranno ovviamente gli stand gastronomici locali. Si possono gustare, oltre al ciaccio, tutti i cibi tradizionali “poveri” della zona e piatti tipici modenesi: frittellozzi di castagne, gnocco fritto, crescentine, torta di patate.

Tornando al Ciaccio, protagonista della due giorni, è una miscela densa di farina acqua e sale chiamata "la colla", cotto sulle piastre di ferro, chiamate "cottole" e condito con un battuto di lardo, rosmarino, aglio e parmigiano reggiano, condimento tradizionale usato anche per le crescentine. A difendere l'arte della preparazione di questo squisito piatto unico, è nata una corporazione itinerante, I Maestri Ciacciai Palaganesi che insieme al Comune di Palagano, promuovono la Sagra del Ciaccio Palaganese. Due giorni di festa e divertimento, tra prodotti tipici, antiche tradizioni, gonfiabili per i più piccoli, artigianato e contorno di spettacoli musicali, intrattenimento ed eventi culturali. Per ulteriori informazioni visitare il sito ilciaccio.it e la pagina Facebook @Maestri Ciacciai Palaganesi.

Il programma

Apertura stand gastronomici: ore 19

29 e 30 giugno:

gonfiabili per i bambini e il rinomato Mercato dell'artigianato.

Sabato 29 giugno:

Ore 21: Moreno il Biondo e Orchestra Grande Evento .

Domenica 30 giugno:

Ore 9.30: Camminata per raccolta fondi pro ADG (Associazione Giovani Diabetici di Modena).

Ore 21: Marco Dieci con il suo spettacolo: Canzoni per un mondo migliore, cover di Bertoli, Guccini e I Nomadi.