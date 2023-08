Tutto pronto per la Sagra del Cocomero di San Martino Spino

Torna da venerdì 1 a lunedì 4 settembre a San Martino Spino, frazione di Mirandola, la Festa del Cocomero. Cinque giorni di divertimento e prelibatezze, con un grande protagonista: il cocomero, che sarà offerto gratuitamente.

Tutte le sere dalle 19.30 alle 23.00 all'interno del Paleventi in via Zanzur sarà possibile gustare i piatti della tradizione, rigorosamente fatti a mano come cappellacci di zucca con ragù, maccheroni al pettine delle valli mirandolesi, tagliata di manzo, grigliata mista, zuppa inglese e tanto tanto altro.

Inoltre in Piazza Airone tutte le sere dalle 18.00 sarà attiva l'hamburgeria con il drink bar per godersi stuzzicanti panini, aperitivi in compagnia e ballare sotto le stelle. Si potranno mangiare sfiziosi hamburger, panini, patatine fritte e golose crepes accompagnati da fresche birre e dissetanti drink.

Ecco il programma completo:

Venerdì 1

Aperitivo e live dj set con Yuri Veronesi Dj dalle 18.00 - Piazza Airone

A RITMO LATINO! Serata all’insegna di musica e balli latino americani con ospite la Scuola di "Latino Selvaggio" dalle 21.00 - Piazza Airone

? Sabato 2

Raduno di Vespe e 500 con giro per le Valli Mirandolesi, ore 9.00 - Piazza Airone

Aperitivo e live dj set con Emme.Ci Dj dalle 18.00 - Piazza Airone

Evento “MACUSA” in collaborazione con PATTAYA CLUB E WAY STAFF. Disco night party con musica e live dj set. Dalle ore 22.00 con aperitivo dalle ore 18.00 e Dj set dalle - Piazza Airone

? Domenica 3

Aperitivo e live dj set con Alpaka Rock Dj dalle 18.00 - Piazza Airone

Live band "SUPERNOVANTA". Disco night con effetti speciali ballando le hit degli anni 90 dalle ore 22.00 - Piazza Airone

? Lunedì 4