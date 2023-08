Cinque giorni di divertimento con la Sagra di Corlo

Torna anche quest'anno l'immancabile Sagra di Corlo, che animerà la frazione del Comune di Formigine nelle serate dall'1 al 5 agosto.

Come di consueto, la festa si terrà nel complesso adiacente alla Parrocchia di Corlo - S. Martino Vescovo, sita in Via Battezzate, a partire dalle ore 19.30. Sarà possibile mangiare hamburgher, hot dog e altre prelibatezze, nonchè sorseggiare drink rinfrescanti. Ad accompagnare le serate sarà la musica, che contribuirà a tenere viva l'atmosfera di festa delle cinque serate di mezza estate.

Durante la settimana le serate terminearanno a mezzanotte, mentre venerdì la fine sarà posticipata all'1 e sabato alle 2. L'ingresso è libero e non è necessario prenotare.

Al programma ludico si affiancherà quello religioso, disponibile sul sito web dedicato.