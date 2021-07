Sei serate di divertimento a Corlo: torna la Sagra della Madonna della Neve

Torna, più attesa che mai, la Sagra di Corlo, che animerà la frazione del Comune di Formigine nelle serate dal 31 luglio al 5 agosto.

Come di consueto, la festa si terrà nel complesso adiacente alla Parrocchia, sita in Via Battezzate. Sarà possibile mangiare hamburgher, hot dog e altre prelibatezze, nonchè sorseggiare drink rinfrescanti. Ad accompagnare le serate sarà la musica, che contribuirà a tenere viva l'atmosfera di festa delle sei serate di mezza estate.

E' possibile prenotare il proprio posto scrivendo alla pagina Instagram @rezdoraedcorel, oppure su WhatsApp al 334 5051208.

