San Possidonio, la Sagra del Crocifisso arriva alla 214ª edizione

In tempi di Coronavirus anche la tradizionale Sagra del Crocifisso sarà soggetta a restrizioni: la maccheronata quest’anno non avrà luogo e nemmeno la processione che accompagna il Crocifisso per le vie del paese.

Sono stati comunque programmati da sabato 22 a lunedì 24 agosto degli spettacoli che sono su prenotazione da effettuare al n. 0535/417924 dal 19 agosto.

Sabato 22 ore 21.00 Spettacolo Circus cabaret con Pinkmary, Pallotto, dottor Stok, la Sbrindola, Roue cyr

Domenica 23 ore 21.00 il gran ballo 800 con il Battaglione Estense

Lunedì 24 ore 20.00 Filarmonica G. Diazzi in concerto

Programma Religioso: Le Sante Messe saranno celebrate presso il parco di Villa Varini sabato alle ore 19.00 e domenica con esposizione del Crocifisso alle ore 9.30 e alle ore 11.00.

Funzionerà dal sabato al lunedì, nel Parco di Villa Varini, lo stand gastronomico dalle ore 20.00. Gradita la prenotazione. Per informazioni rivolgersi al n. 339.8474322.

Gli spettacoli dell'estate di San Possidonio sono realizzati anche con il contributo della Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando "Attività di promozione ed animazione dei centri storici nei comuni colpiti dal sisma 2012".