216° Sagra del Crocifisso, ricco programma a San Possidonio

Dal 26 al 29 agosto, torna a San Possidonio la 216° Sagra del Crocifisso, che come da tradizione si terrà in Piazza Andreoli. A seguire il programma completo

Venerdì 26 agosto

Dalle ore 19.30 "Tortelli di zucca sotto le stelle", Stand Gastronomico a cura di AVPC (per prenotazioni 347.0029502- 333.4900877-348.0825497). Ore 21.00 Serata con: Alex Ess DJ e Simo animazione.

Sabato 27 agosto

Dalle ore 19.30 Maccheronata. Ore 21.00 Sea Monkeys - Origina! '60 Beat & R'n'B

Domenica 28 agosto

Ore 20.30 cena storica in collaborazione con PROLOCO Ore 21.30 Concerto Nehemiah Brown and the FAITH GOSPEL CHOIR .

Lunedì 29 agosto

Ore 20.30 Spettacolo di Danz'Arte. Dalle ore 20.00 Torneo di burraco Ore 21.30 Cabaret con Duilio Pizzocchi da Zelig .

Programma Religioso

Da mercoledì 24 a venerdì 26 agosto triduo di preparazione: dalle ore 20.00 Confessioni, ore 21.00 Messa con riflessioni sul Cristo Crocifisso. Sabato 27 agosto ore 17.00 Confessioni, ore 19.00 Santa Messa. Domenica 28 agosto alle ore 9.30 e 11.00 Santa Messa "Solenne" presso Parco Villa Varini Ore 19:00 Processione storica con la partecipazione della banda "Giustino Diazzi". Lunedì 29 agosto ore 19.00 Messa di Ringraziamento.

Programma Attività

Sabato 27 ore 18.30 laboratorio per bambini (4-12 anni) "Custodi della casa comune: l'orto in vaso" in collaborazione con il "Movimento Laudato Sì-parrocchie sostenibili". Ore 21.00 visione del film "Cartesio e il mago Smoggone" in collaborazione con CEAS "Tutti per la terra" presso il parco Villa Varini.

Mostre: "Mostra Fotografica - Vent'anni di processione storica" "I Papi e la Chiesa di Carpi - Responsabilità romana e tenerezza paterna" Presso ex scuola materna parrocchiale "S. B. Varini".

Tutte le sere: bancarella abiti second hand ANSPI. Ristorante Parco Villa Varini (serata tortelli martedì 30 agosto), prenotazione ai numeri: 335 8395687 - 320 273 0289. Area Bimbi presso il Parco Villa Varini Mostra fotografica "10 anni fra passato presente e futuro" -Immagini di San Possidonio nel decennale del sisma a cura di Veronica Morselli presso "Casa della Salute". Saranno presenti bancarelle artisti dell'ingegno e stand gastronomici.