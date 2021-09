Manicaretti e musica dal vivo, torna la Sagra di Magreta

Torna a Magreta l'immancabile Sagra Parrocchiale, che si svolgerà negli spazi parrocchiali adiacenti alla Chiesa della Natività di Maria Santissima nelle serate del 4, 5 e 8 settembre.

Ogni sera sarà possibile gustare le prelibatezze del ristorante-pizzeria, che propone per quest'anno tortelloni, tortellini verdi, grigliata mista e gnocco e tigelle. Inoltre, sarà presente il bar giovani con pizze, stizzichini e dolci. Non mancherà la musica dal vivo: la prima serata sarà animata dalla Purple Box Cover Band, mentre domenica sarà il turno della musica anni '70 e '80 con "I Settecani". Chiuderà "Be Hop" con canzoni e aforismi mercoledì 8 settembre. Ad intrattenere i partecipanti sarà anche la pesca con un goloso primo premio, mentre per i più piccoli sono state pensate due serate di intrattenimento (4 e 8 settembre).

Al programma ludico, si affiancherà anche quello religioso, che continuerà anche nelle giornate del 6 e del 7 settembre.

Nel rispetto delle normative anti-Covid-19, saranno obbligatori green pass e mascherina.

