Sagra e Fiera, Pavullo in festa per la ricorrenza di San Bartolomeo

Orario non disponibile

Quando Dal 23/08/2023 al 24/08/2023 oggi e domani Orario non disponibile

Mercoledì 23 e giovedì 24 Pavullo festeggia il suo Santo Patrono, San Bartolomeo e lo fa con il mercato in paese e con la sagra della parrocchia. La fiera si svolgerà mercoledì pomeriggio e per tutta la giornata di giovedì.

Da mercoledì prenderà il via anche la sagra, con stand gastronomici, divertimento per i più piccoli, un contest di talenti e uno riservato alla produzione di torte, che saranno valutate da una giuria qualificata. Il 23, alle ore 21, in chiesa si terrà il concerto dei Reale.