Quattro giorni di festa con la Sagra di Ganaceto 2023

Torna l'appuntamento estivo all'ombra della Pieve di Ganaceto: tutte le sere al termine delle funzioni religiose vi saranno spettacoli di intrattenimento e buon cibo.

Giovedi 29 giugno: musica live con giovani artisti del panorama modenese

Venerdì 30 giugno: “QuizzaMi Live show”, dopo il successo degli scorsi anni, il quiz show dal vivo conosciuto in diversi locali modenesi e non solo, torna a Ganaceto nella sua terza edizione. Cultura, logica, musica, abilità...le squadre partecipanti si sfideranno per arrivare in finale e vincere!

Sabato 1 Luglio: serata tutta da danzare con la scuola di ballo Dance in Progress dell'Arci Soliera

Domenica 2 Luglio: gran finale tutto ROCK con la musica dal vivo dei The Dust! Al termine della serata estrazione della Lotteria

Tutte le sere bar e ristorazione dalle 20:00!