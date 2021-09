Castelnuovo, serate di festa in occasione della Sagra Parrocchiale

Entra nel vivo questo fine settimana la Sagra Parrocchiale di Castelnuovo Rangone, il cui programma religioso ha preso il via lo scorso lunedì.

Venerdì 3 settembre, è in programma un pic-nic sotto le stelle (ore 20), mentre il giorno seguente, la cena si sposta in Oratorio (ore 20). Stesso programma per la serata di domenica 5 settembre, che precede la tradizionale tombola di lunedì 6 (ore 21). La sagra proseguirà martedì 7 con la "Serata a Maria", della quale sarà protagonista il Coro Voices con un concerto nella Chiesa parrocchiale (ore 21); e si concluederà mercoledì 8 con la Festa della Natività di Maria con una cena in oratorio (ore 20).

Da venerdì 3 a mercoledì 8 settembre, sarà possibile partecipare alla pesca-lotteria di beneficenza a favore delle attività formative e ricreative della parrocchia.

Tutte le cene sono con prenotazione obbligatoria, effettuabile chiamando il numero 338 1318693 (Adriana) o 338 1751297 (Franco).

In allegato il programma completo