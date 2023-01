Campogalliano, torna la Sagra della P'carìa

Torna a Campogalliano, domenica 22 gennaio, la tradizionale Sagra della P'carìa dedicata alla lavorazione del maiale.

A partire dalle ore 9.00, in Piazza Vittorio Emanuele II si terrà il fulcro della sagra, con la preparazione di insaccati a cura del Circolo Polisportiva, la cottura di ciccioli e coppa di testa a cura dei Norcini di Campogalliano, San Martino in Rio e comuni limitrofi. Inoltre, sempre in piazza (e nelle vie adiacenti) si terrà il mercato enogastronomico con le specialità del territorio e gli stand gastronomici presso cui si potranno mangiare polenta con costine in umido, cotechino con fagioli, polenta fritta, panini con porchetta o con zampone e tanto altro. Alle pre 12 arriverà in piazza la Famiglia Pavironica, che alle 15 saluterà i cittadini dal balcone del municipio. Per tutto il giorno intrattenimento a cura di Andrea Barbi, con eventi musicali e comici.

Per l'occasione, il Museo della Bilancia farà orario continuato con inigresso gratuito. All'interno ci sarà una sezione dedicata alle bilance da macelleria.

L'evento è patrocinato dal Comune di Campogalliano e organizzato dalla Polisportiva di Campogalliano.