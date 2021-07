Sagra di Pigneto, giorni di festa a Prignano sulla Secchia

Prezzo non disponibile

Torna anche quest'anno la Sagra di Pigneto a Prignano sulla Secchia.

In occasione delle celebrazioni dei Santi Nazario e Celso, ci sarà un triduo di preparazione nelle giornate di lunedì 12 luglio e mercoledì 14 luglio, con le Sante messe alle ore 20.30 rispettivamente in Chiesa parrocchiale e a Casa Azzoni.

Il programma ricreativo invece, si svolgerà nelle giornate di sabato 17 e domenica 18, con la possibilità di gustare in loco le prelibatezze della tradizione culinaria modenese e non solo. Per accedere al ristorante è obbligatoria la prenotazione (telefonare dalle ore 17.30 alle ore 21.00 al numero 353 4291568), i posti sono limitati.

In allegato il volantino con il programma completo