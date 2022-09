Polenta e antichi sapori, due weekend di sagra a Guiglia

Il 17, 18, 24, 25 Settembre 2022 a Guiglia ritorna la "Sagra della polenta e degli antichi sapori" giunta ormai alla su 33^ edizione: tutte le sere dalle ore 19:30 e il 25 Settembre anche a pranzo dalle ore 12:00 presso la centralissima Piazza Marconi vestita a festa, per gustare la nostra polenta preparata come vuole la tradizione da sapienti mani esperte che ne sanno riconoscere la bontà.

Classica abbinata con diversi condimenti oppure fritta in diverse tipologie come i Calzagatti, essa saprà, insieme alla pasta e fagioli, alle nostre crescentine rigorosamente fatte a mano, e a i nostri tipici e amati Borlenghi, riportarvi ai sapori di un tempo quando i piatti erano più poveri, ma forti dall’amore e dalla saggezza di chi li preparava.

Tutte le serate saranno animate da ottima musica dal vivo con un repertorio di genere vario che spazia tra i grandi successi degli anni 90’ fino a i tormentoni e i grandi successi di oggi.

Il giorno 25 Settembre in piazza Belvedere dalle ore 16:00 ospiteremo anche un evento promosso dall’associazione “Filo Magico” di Guiglia e LILT di raccolta fondi per la lotta al tumore al seno tramite la vendita di quadrotti di lana realizzati ad uncinetto dai volontari dell’associazione che ricopriranno l’intera piazza Belvedere, unitamente a questo ci saranno mercatini con prodotti artigianali lungo la via che porta in paese.

La prenotazione non è obbligatoria, ma se volete riservate un tavolo potete farlo chiamando o tramite whatsapp al numero: 334 2356329