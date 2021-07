Sagra di Quartirolo, la Parrocchia Madonna della neve è pronta per la 46° Edizione

Prezzo non disponibile

Dal 23/07/2021 al 05/08/2021

Anche per l'estate 2021 si rinnova alla Parrocchia Madonna della Neve la proposta della Sagra di Quartirolo (Carpi), dal 23 luglio al 5 agosto.

Al solito programma culinario, quest'anno si aggiungeranno tre eventi culturali collaterali, con inizio alle ore 21.30: venerdì 23, in "Ascoltare il grido dei poveri" Don Mattia Ferrari (Cappellano della nave Mediterranea) dialogherà con Nello Scavo (giornalista di Avvenire); mentre sabato 24 si terrà il concerto del gruppo Gospel Soul. Ultimo appuntamento domenica 25 luglio con "L'economia di Francesco - Attori per un commercio equo e solidale ed una finanza etica" con Adriano Sella, Davide Bertelli e La Bottega del Sole di Carpi. Giovedì 5 agosto gli stand gastronomici (ristorante e bar) rimarranno chiusi per dare spazio al Programma Religioso che sarà presieduto dal Vescovo Erio Castellucci.

L'evento si terrà nel massimo rispetto delle normative anticontagio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web o la pagina Facebook della Parrocchia di Quartirolo.

