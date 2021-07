Baggiovara, due giorni di festa con la Sagra di San Luigi

Torna, sabato 17 e domenica 18 luglio a partire dalle ore 19.30, la Sagra di San Luigi a Baggiovara, Modena. Come di consueto, l'evento si svolgerà negli spazi parrocchiali in Via Jacopo da Porto Sud, 519.

Sarà presente un'area birreria e un'area ristorante/pizzeria, dove sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione modenese. Non mancherà la musica, con live band e dj set. Anche quest'anno sarà presente la mostra agricola, cui si agigungerà la sfilata di trattori nella giornata di sabato alle ore 19.30.

Come di consueto, al programma di festa si affiancherà quello liturgico.

L'evento si svolgerà nel massimo rispetto delle misure anticontagio: sarà dunque necessario munirsi di mascherina e rispettare il distanziamento. Per maggiori informazioni, visitare la pagina Facebook "Sagra di San Luigi - Baggiovara".

