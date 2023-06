Casinalbo, si rinnova l'appuntamento con la Sagra di San Luigi

Indirizzo non disponibile

Si rinnova, dal 20 al 25 giugno, l'appuntamento con la Sagra di San Luigi di Casinalbo di Formigine, che si terrà presso gli spazi antistanti la scuola dell'infanzia. Al programma religioso si affianca quello ludico, con tornei di volley splash nelle serate di venerdì, sabato e domenica.

Per le serate di venerdì e sabato, dalle ore 19.30 sarà aperto il ristorante, mentre la sera di domenica spazio a gnocco e tigelle, anche da asporto. Tutte le sere aperta la birreria: gustando una birra fresca, si potrà godere dell'intrattenimento musicale. Mercoledì sera aprono le danze alle ore 20 i Manjola Folk's Band, per venerdì, a partire dalle ore 20.00, è in programma il dj set anni '70, '80 e '90; sabato appuntamento alle ore 21.00 con Exarea Sound e domenica, alle 21.30, con la musica degli Ego nel pagliaio.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook dell'evento.