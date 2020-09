A Cavezzo si fa festa con la Sagra del patrono Sant'Egidio

A Cavezzo prosegue la Sagra parrocchiale di S. Egidio, patrono della Comunità Cavezzese. Quest’anno si festeggiano, appunto, i 1.300 anni dalla morte del Santo che è Patrono di varie città italiane ed europee. Si pensi che è anche il patrono della Cattedrale di Edimburgo, in Scozia.

Il tema scelto per ricordare questa solennità particolare è l’umiltà.S. Egidio, infatti, si è contraddistinto per essere inizialmente un eremita che, proprio grazie alla grande umiltà che praticava, veniva ricercato da ricchi e poveri. E in ragione sempre dell’umiltà aveva ricevuto il dono di poter compiere miracoli.

I prossimi avvenimenti proposti dalla Comunità di Cavezzo, dopo la S. Messa solenne del 1 settembre e la cena sotto le stelle del 2 settembre, sono veramente molto interessanti e piacevoli.

Giovedì 3 settembre, alle ore 21, in Piazza Zucchi, davanti alla Chiesa di Cavezzo, si esibirà la banda giovanile John Lennon della Fondazione Andreoli di Mirandola. Decine di ragazzi, diretti dal maestro Mirco Besutti, che suoneranno bellissimi brani, con un particolare tributo ad Ennio Morricone.

Venerdì 4 settembre, alle ore 21, sempre in Piazza Zucchi a Cavezzo, saranno presenti Mons. Erio Castellucci, Vescovo di Modena-Nonantola e il Prof. Andrea Monda, Direttore de L’Osservatore Romano, nominato alla guida dell’organo di informazione della Santa Sede da Papa Bergoglio nel dicembre 2018, i quali tratteranno il tema: l’umiltà come forza.

Inoltre fino al 6 settembre, presso il locale circolo ANSPI, sarà visitabile la mostra L’Uomo della Cerva, indagine su un illustre sconosciuto, incentrata proprio sulla figura storica di S. Egidio.

Tutti gli eventi si svolgono nel rispetto delle norme anti Covid