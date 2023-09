Il Tortellino tradizionale torna in piazza per la sagra di Castelfranco Emilia

Dal 7 al 17 di settembre la sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia sarò di nuovo in scena per animare le vie della città: un momento di ritrovo per la comunità castelfranchese s una ghiotta occasione per tanti modenesi di gustare la specialità locale negli stand in piazza. Il tutto affiancato un ricco calendario di spettacoli, tra concerti e cabaret.

Quest'anno nell'ambito della sagra si terrà anche la nuova edizione di Motori & Sapori che cambia, che non è stato possibile effettuare a marzo, inserita in una settimana di eventi a livello Nazionale: “ITALIAN MOTOR WEEK” che coinvolge 36 città che aderiscono all’associazione Città de Motori. Riproporremo assieme agli Chef di Modena il PIATTO MODENA A TAVOLA: in alcuni giorni potrete degustare il piatto con i prodotti DOP e IGP Modenesi.

Domenica 17 settembre è tradizionalmente dedicata a far rivivere la leggenda della nascita del tortellino. Un corteo con tanti figuranti in costume, sbandieratori e chiarine percorrono la Via Emilia dove poco prima dell’incrocio con Via Circondaria lato nord si farà lo scambio di un prezioso mattarello dell’Artista Mameli per poi giungere in Piazza Garibaldi, dove una piece teatrale proporrà la leggenda.

Il programma completo della sagra è scaricabile QUI in formato .pdf.