Castelfranco, i dieici giorni più belli con la Sagra del Tortellino

Orario non disponibile

Quando Dal 08/09/2022 al 18/09/2022 Orario non disponibile

Stand aperti dalle 19:30 ogni sera e la domenica anche a pranzo. Partiamo dai fondamentali per l'evento più atteso dell'anno a Castelfranco Emilia e non solo: la sagra del Tortellino Tradizionale. La manifestazione torna in paese dall'8 al 18 di settembre e affiancherà alle scorpacciate negli stand gastronomici un ricco calendario di spettacoli, tra concerti e cabaret.

Quest'anno nell'ambito della sagra si terrà anche la 21° edizione di Motori & Sapori che cambia. La giornata dell'11 settembre sarà tutta dedicata alla Collezione di Auto Storiche di Mario Righini. L’esposizione sarà caratterizzata da una vera e propria mostra a cielo aperto di alcune eccezionali auto di questa prestigiosa collezione. Le potrete ammirare lungo Corso Martiri a partire dalle 9,30 del mattino.

Il programma completo della sagra è scaricabile QUI in formato .pdf.