Sagra di San Nicola, il Tortellino tradizionale si riprende la piazza di Castelfranco Emilia

La 39° Sagra del Tortellino Tradizionale si farà. A fronte della cancellazione di moltissimi eventi enogastronomici in tutta la provincia, l'appuntamento dedicato al principe della tavola emiliana è invece confermato, nelle date dal dal 4 al 13 settembre.

Nel pieno rispetto delle norme anticontagio, la formula non cambierà. Fulcro dell'evento sarà lo stand gastronomico per la degustazione dei tortellini (e non solo) che aprirà ogni sera alle 19.30 in piazza Bergamini. Nelle altre vie e piazze del centro cittadino tanti eventi, che culmineranno con la rievocazione in costume di domenica 13.

La raccomandazione degli organizzatori: Siete cortesemente tenuti a rispettare le varie disposizioni per il problema COVID19--Nell'area della sagra,all'ingresso e nell'area degli spettacoli,tutti gratuiti,e non occorre la prenotazione, siete pregati di tenere la mascherina,igienizzare le mani e il mantenimento del metro di distanza interpersonale,così come alle casse all'ingresso della zona somministrazione pasti. Sarà possibile fare una prenotazione salta fila per la sera stessa per un numero limitato di posti per gruppi di oltre 10 persone e comunque sino esaurimento posti dedicati disponibili. Info su Facebook. Ai tavoli manterrete la distanza del metro interpersonale. Siete invitati a recarvi agli stand una sola persona per famiglia e in tutti i casi a spostarvi il meno possibile. All'interno della zona Ristorante funziona una cassa con bancomat per riordini o dimenticanze o piccoli ordini, mentre le casse dotate di bancomat all'esterno avranno la possibilità di avere gli elenchi dell'offerta completa. La sicurezza di ognuno di noi è la sicurezza di tutti.