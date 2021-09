Castelvetro, la Sagra dell'Uva compie 54 anni. Due weekend di gusto e divertimento

Torna a Castelvetro, nei weekend del 18-19 e 25-26 settembre dalle 9.00 alle 20.00, la 54a edizione della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.

La manifestazione ritorna, dopo un anno di pausa, promuovendo il prodotto principe della cultura locale, il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, con momenti di degustazione nei chioschi d’assaggio e visite guidate in cantina su prenotazione. Per l’occasione turisti e visitatori potranno conoscere il territorio modenese in una veste bucolica, gioviale e vitale, che unisce la conoscenza della produzione vitivinicola al divertimento della festa paesana.

Norme anti-contagio

Al fine di poter svolgere l’evento in sicurezza, seguendo le normative anti-contagio da Covid-19, la manifestazione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

accesso a numero limitato, si potrà accedere all’area solo esibendo il Green Pass in corso di validità al personale addetto (Clicca qui per sapere come ottenerlo). All’interno del centro storico saranno posizionati solamente i chioschi del percorso degustazione e l’area spettacolo nel cortile interno del Municipio. All’interno dell’area spettacolo si può accedere solo previa disponibilità dei posti a sedere, non è consentivo potervi assistere in piedi. Tutti i punti ristoro saranno posizionati nell’area del parcheggio adiacente al cimitero. Restano inoltre valide le norme anti-contagio previste in occasione di manifestazioni fieristiche all’aperto (distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone, utilizzo frequente del gel igienizzante, utilizzo della mascherina). La zona commericale di Via Sinistra Guerro e limitrofi non sarà soggetta a contingentamento, si potrà accedere liberamente ma restano valide le norme anti-contagio previste in occasione di manifestazioni fieristiche all’aperto (distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone, utilizzo frequente del gel igienizzante, utilizzo della mascherina).

Percorso degustazione Lambrusco Grasparossa

All’interno del borgo storico saranno n.13 le aziende protagoniste del percorso degustazione di Lambrusco Grasparossa, a cui si potrà accedere acquistando il “kit Sagra dell’Uva” per apprezzare e confrontare le diverse produzioni. Per consentire l’adeguata degustazione e indurre ad un consumo consapevole dei vini, l’accesso al percorso prevede l’acquisto del Kit Degustazione (calice in vetro con tracolla, carnet per assaggi e mappa del percorso) direttamente all’interno della manifestazione (tramite pagamento in contanti). Si potrà scegliere tra 3 tipologie di Kit Degustazione:

€ 25,00 calice + carnet da n.13 degustazioni che permette un assaggio presso ognuna delle cantine aderenti alla manifestazione

€ 16,00 calice + carnet da n.8 degustazioni libere (il visitatore sceglierà presso quali aziende rivolgersi)

€ 10,00 calice + carnet da n.4 degustazioni libere (il visitatore sceglierà presso quali aziende rivolgersi)

NB: i Coupon degustazione sono validi solo nel giorno di acquisto e non è previsto l’ingresso con il calice delle precedenti edizioni.

Gli orari delle degustazioni saranno: sabato 18 e sabato 25 settembre dalle ore 18.00 alle ore 24.00, domenica 19 e domenica 26 settembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Al fine di rispettare l’orario di chiusura dei chioschi e permettere alla clientela la fruizione delle degustazioni acquistate, gli Info Point (presso i quali ritirare il KIT) effettueranno il seguente orario di chiusura: sabato e domenica ore 23.00.

"Giochiamo nel borgo"

Domenica 19 settembre, alle ore 16.00 a Castelvetro si terrà "Giochiamo nel Borgo", un percorso di visita adatto ai bambini da 4 agli 8 anni che si concluderà con un laboratorio tematico. Si andrà alla scoperta dell’iconica piazza a forma di scacchiera, dei palazzi in cui soggiornò la famiglia Rangoni e si scopriranno quali sono i prodotti tipici della zona.

Costo: € 15,00 a bambino. Info e Prenotazioni: Tel. 059 758880 email: info@visitcastelvetro.it.

"Caccia al tesoro nel borgo"

Domenica 26 Settembre, alle ore 9.00 e alle ore 14.00 a Castelvetro si terrà una caccia al tesoro. Si tratterà di una caccia al tesoro tradizionale, a piedi, orientata al coinvolgimento e al divertimento di un pubblico adulto. Si svilupperà lungo un percorso con tappe fisse di gioco e degustazione, e prevedrà prove/enigmi da risolvere durante il cammino.

Costo: € 10,00 a persona. Info e Prenotazioni: Tel. 059 758880 email: info@visitcastelvetro.it.

Tour in e-bike tra borghi, colline e Lambrusco Grasparossa

Domenica 26 settembre, alle ore 8.45 a Castelvetro di Modena si terrà un tour in e-bike di mezza giornata alla scoperta dei borghi storici di Campiglio, Villabianca e Denzano con gran finale alla 54^ Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.

Partenza dal centro storico di Castelvetro, al rientro possibilità di effettuare assaggi gratuiti presso i chioschi del percorso degustazione.

Tariffe: € 50,00 a persona con e-bike a noleggio; € 25,00 a persona con e-bike di proprietà; € 5,00 a persona per il noleggio casco. In omaggio kit degustazione (Calice in vetro, tracolla, n. 4 coupon assaggio) del valore di € 10,00. L’accesso al solo percorso degustazione è possibile solo previo possesso del green pass.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: tel. 059 758880; email: info@visitcastelvetro.it.