Luglio, le sagre e le feste da non perdere a Modena e provincia

Torna l'attesissimo appuntamento con "La Luna nel pozzo", la tradizionale sagra del tortellone che a Levizzano Rangone attira migliaia persone. Quest'anno la manifestazione presso il campo sportivo si svolgerà per le consuete due settimane, dal 1 al 14 luglio. L'organizzazione ha confermato il formato adottato lo scorso anno, per cercare di regolamentare un evento che aveva assunto proporzioni quasi ingestibili, tanto erano richiesti i tavoli. Anche quest'anno, infatti, sarà necessaria la prenotazione: 327.5926032 (anche tramite Whatsapp).

Torna il tradizionale appuntamento con LunaRio Fest, il Capodanno estivo di Riolunato, una festa con tanti eventi e spettacoli e con l’incasso devoluto in beneficienza. L'appuntamento è il 5 e 6 luglio per le vie di Riolunato, le strade e gli scorci storici che per l'occasione si riempiono di banchetti di ogni genere, stand gastronomici, bar, attrazioni (come mangiafuoco e giocolieri o ancora artisti di strada) e la musica la fa da padrona.

Torna l'appuntamento con Spinalamberto, il lungo aperitivo alla spina nel centro storico di Spilamberto che quest'anno giunge alla sua dodicesima edizione. L'appuntamento con l'evento dedicato alle migliori birre indipendeti italiane è per il 5,6, e 7 luglio: otto birrifici provenienti da tutto il paese delizieranno i palati dei visitatori con le loro creazioni uniche e piene di estro.

Torna l'appuntamento con la millenaria Fiera di Bruino a Medolla, quest'anno in programma dal 5 al 9 luglio tra buon cibo, musica e animazione. Tanto spazio alla musica: dal concerto dei "Non siamo mica gli americani", tribute band di Vasco Rossi, allo spettacolo comico-musicale "I Masa". Il live che non ti aspetti dei 60 Lire e l'Orchestra Patty Stella.

Fra il verde della natura e del buon cibo, torna la Sagra di Saltino con il suo Saltino Summer Festival: buon cibo, buona musica, tanti dj e vj, giochi per bambini e molto altro animeranno il paese dal 12 al 14 luglio. Tutte le sere è possibile cenare presso lo stand gastronomico con cibo tradizionale del territorio, dalle 19 circa: non mancheranno polenta, grigliate, tortelli, gnocco e tigelle.

“E..state in Baracca” fino al 13 luglio proporrà un’offerta di intrattenimento rivolta a tutte le età, con tantissimi nuovi eventi in programma. Il Beach Volley rimane grande protagonista con diversi tornei che accompagneranno tutta l’edizione, oltre ai quali saranno presenti anche tornei di Calcio, Footgolf, e pesca sportiva. E ancora tante serate di musica e divertimento tra cui gara di ballo Hip Hop, serata di ballo Tango, Quiz dal vivo con ricchi premi, mercatino delle pulci per bambini, cinema sotto le stelle, Karaoke, Dj set e serate di degustazioni.

Eventi fino al 31 luglio per allietare le serate estive del paese di San Vito: Il calendario di iniziative include sport, musica, cultura, gastronomia e non solo. Il calendario è sempre in evoluzione e qualsiasi cosa può succedere, per tutte le informazioni e per scoprire le sorprese che verranno via via svelate si consiglia di seguire le pagine internet e social della Polivalente: www.polisportivasanvito.it - www.facebook.com/polisportivasanvito - www.instagram.com/polivalentesanvito.

Appuntamento il 20 luglio con la Magnalonga notturna di Savignano sul Panaro: una serata a passeggio sotto le stelle per scoprire le colline e le specialità di Savignano. La Magnalonga Notturna è l’edizione serale della tradizionale Magnalonga di Maggio. La manifestazione unisce la scoperta delle colline di Savignano sul Panaro alla degustazione di produzioni enogastronomiche del territorio. La camminata, rigorosamente a piedi, è infatti punteggiata di soste per assaggiare ricette tradizionali e vini dei produttori di zona.

La rassegna estiva “Concordia sotto le stelle” quest’anno porta in Piazza Borellini quattro eventi musicali nei quattro giovedì di luglio e una grande festa per Ferragosto. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e Proloco Concordia sarà presente ogni sera con bar e stand gastronomico.

Torna a Nonantola, da sabato 27 a lunedì 29 luglio la Fiera dell'agricoltura e dell'allevamento, giunta quest'anno alla sua 29° Edizione. Una ricca fiera fatta di spettacoli, mercatini, antichi mestieri, arte, enogastronomia, agricoltura e tanto altro in tutta Nonantola, dal centro storico fino al Parco della Pace che inizierò con una speciale anteprima venerdì 26 luglio, con spettacoli in Piazza Liberazione.

Il Comune di Zocca, in collaborazione con le Associazioni di Categoria del territorio, organizza la seconda edizione del “Zocca Food Festival”, in programma il 20 e 21 luglio nel comune montano. Un evento dedicato alla promozione e valorizzazione delle tipicità locali. Le strade di Zocca saranno animate dagli stand dove si potranno degustare le prelibatezze tipiche del nostro territorio, forza attrattiva straordinaria, forte legame al nostro passato e, al contempo, un’opportunità nella direzione di un turismo esperienziale e sostenibile.

