“Saharawi un popolo da conoscere”, la mostra fotografica inaugura alla sede del Quartiere 1

“Saharawi un popolo da conoscere” è il titolo della mostra fotografica che inaugura giovedì 22 dicembre, alle 11, nella sede del Quartiere 1 in piazzale Redecocca.

La mostra, organizzata dall’associazione Kabara Lagdaf in occasione del suo trentennale, con il patrocinio del Comune di Modena, espone le immagini realizzate dal fotoreporter freelance Stefano Montesi che raccontano la vita del popolo Saharawi nei territori occupati dal regno del Marocco, che non ne riconosce l’indipendenza, e nei campi profughi allestiti nel deserto algerino.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile fino a giovedì 5 gennaio e sarà aperta al mattino (dalle 9.30 alle 13) nelle giornate del 23, 27, 29 dicembre, e 2 e 5 gennaio; al pomeriggio (dalle 15 alle 18) nelle giornate del 24, 28, 30 dicembre, e 3 e 4 gennaio.

All’inaugurazione di giovedì 22 dicembre partecipano l’assessora a Europa e cooperazione internazionale del Comune di Modena Anna Maria Lucà Morandi, l’assessora alla Cooperazione internazionale allo sviluppo della Regione Emilia Romagna Barbara Lori, Franco Bertolino, dell’associazione Kabara Lagdaf e, in collegamento, Fatima Mahfoud, dal 2020 rappresentante in Italia del Fronte Polisario.

Nel corso dell’inaugurazione sarà proiettato il video “Eucoco 2022 – Welcome to Berlin” realizzato in occasione della 46ª Conferenza europea di solidarietà e sostegno al popolo Saharawi che si è svolta, appunto, a Berlino il 2 e 3 dicembre e alla quale ha partecipato anche l’assessora Lucà Morandi, parte di una delegazione di rappresentanti di enti locali e di associazioni di volontariato impegnate a sostenere il popolo Saharawi. Il video è prodotto dalla redazione di “Saharawis Today”, piattaforma digitale diretta da ragazzi e ragazze saharawi, impegnati a far conoscere al mondo e soprattutto alle nuove generazioni le vicende del loro popolo in lotta per il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza.