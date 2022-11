Orientarsi sulla scelta della scuola superiore, il salone modenese raddoppia

Il Salone dell’orientamento scolastico “Opportunità di scegliere”, l’appuntamento per i ragazzi del terzo anno delle scuole superiori di primo grado e per le loro famiglie, torna quest’anno in presenza in tutte le sedi del territorio provinciale e a Modena raddoppia anche. Due, infatti, in città i luoghi in cui si svolgerà la manifestazione in programma sabato 12 novembre dalle ore 11 alle 18: la Fondazione San Filippo Neri in via Sant’Orsola 52, dove tradizionalmente si tiene l’iniziativa e nella Sala Chiesa della Fondazione Collegio San Carlo, in via San Carlo 7.

“I Saloni dell'orientamento – spiega l’assessora a Istruzione e Formazione Grazia Baracchi - sono un appuntamento molto atteso dalle famiglie per conoscere l'offerta formativa del nostro sistema scolastico-formativo. Si tratta di un momento informativo che gli scorsi anni, a causa della pandemia, abbiamo dovuto ripensare in forma on line a distanza e che in questa nuova edizione torna in presenza nell’ambito di un complesso di iniziative pensate anche insieme al mondo della scuola, dedicate all’orientamento e al riorientamento con la consapevolezza che il successo formativo dei ragazzi contribuisce al loro benessere generale”.

Durante il Salone, rivolto appunto ai ragazzi che devono scegliere il nuovo cicli di studi, le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale si presentano a studenti e famiglie che avranno così l'opportunità di conoscere i piani formativi, i percorsi di studio e le iniziative orientative di ciascun istituto.

A Modena, presso la Fondazione San Carlo saranno presenti le scuole: Ipssca Cattaneo – Deledda, Iis Corni, Iis Guarini, Liceo Muratori - San Carlo, Iis Selmi, Iis d’arte Venturi. Nei locali del piano terra della Fondazione San Filippo Neri ci saranno invece: Ites Barozzi, Ipsia Corni, Itis Fermi, Liceo Sigonio, Liceo Tassoni, Liceo Wiligelmo, Cpia, Iis Ferrari, Iistas Lazzaro Spallanzani, E.S.D.E.G. Città dei Ragazzi, Ial Emilia Romagna, Dante Alighieri, Sacro Cuore, Zanarini.

Tutte le iniziative sono ad accesso libero e gratuito; per ulteriori informazioni si può visitare il sito del Progetto Post con il calendario dei Saloni in programma in tutta la provincia: oltre a Modena, Vignola, Mirandola, Carpi, Pavullo e Castelfranco Emilia.

Il salone dell'orientamento rientra, infatti, tra le attività realizzate all'interno del progetto Post Percorsi di Orientamento Scolastico Territoriale, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite Fondo Sociale Europeo; il Comune di Modena è responsabile del piano in partnership con una serie di enti tra cui la Provincia, l'Ufficio scolastico, la Fondazione San Filippo Neri, l'Università di Bologna e Ial Emilia-Romagna che è l'ente attuatore delle azioni per il territorio.