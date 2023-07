San Pietro, al via le serate estive del Salotto culturale di Modena

Al via mercoledì 5 luglio, alle 21, la 14ª edizione della rassegna estiva promossa dal Salotto culturale di Modena con una serata dedicata al fascino del teatro. Da anni la rassegna anima il chiostro della chiesa di San Pietro con musica, teatro e narrazioni ogni mercoledì fino al 6 settembre.

La rassegna, che ha la direzione artistica di Sabrina Gasparini, propone un programma che spazia dalla musica classica a quella popolare, dal tango alla canzone alla recitazione, con l’obiettivo di raccontare e far conoscere generi, autori e artisti. Le serate sono a ingresso libero, con un’offerta minima di 5 euro a sostegno del progetto di restauro del chiostro di San Pietro. L’iniziativa rientra nel cartellone dell’Estate modenese ed è realizzata con il sostegno del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna e con il contributo di Italpizza e Vania Franceschelli.

Protagonista della serata di debutto, mercoledì 5 luglio, sarà Andrea Ferrari che racconterà al pubblico il teatro, una delle più antiche forme d’arte. Con lui sul palco, ad alternare alla narrazione momenti musicali, ci saranno Sacha De Ritis al flauto e Bianca Nucita all’arpa.

“Musica vagabonda” è il titolo dell’appuntamento del 12 luglio che propone l’esibizione del trio formato da Sabrina Gasparini alla voce, Athos Bassissi alla fisarmonica e Gen Llukaci al violino, tra artisti di formazione molto diversa che si incontrano sul sentiero di un vagabondaggio musicale tra est Europa, Balcani, Francia, Italia e Sud America.

Il 19 luglio, il Quartetto italiano di clarinetti, composto da Giovanni Lanzini, Maurizio Morganti, Giovanni Vai, Federico Micheloni, esegue un concerto divertente e romantico, “Clarinetti sotto la Luna”, con musiche da Rossini in poi. Il 26 luglio tornano le Follie musicali tra opera e operetta, molto amate dal pubblico, con i maestri Elvira Foti e Roberto Metro.

I quattro appuntamenti d’agosto si aprono, mercoledì 2, con “A los maestros - Emozioni latine”, concerto raro e affascinante con Fabio Furia al bandoneon e Alessandro Deiani alla chitarra. Si prosegue il 9 con un viaggio nella storia della musica condotto dal maestro Stefano Seghedoni e dalle voci di Iwona Tober e Julia Szarlinska (in collaborazione con l’associazione Momus) mentre, mercoledì 16, si esibisce il Metifis Quartet (Valeria Veltro, Gaetano Agoglia, Francesco Latorraca, Tiziana Lobosco) che propone musica colta e popolare del Mediterraneo.

Il 23 agosto va in scena “Astro Margherita”, recital dedicato vita straordinaria dell’astrofisica Margherita Hack a dieci anni dalla scomparsa, con la narrazione di Isabella Dapinguente e la musica di Claudio Ughetti alla fisarmonica e Gio Stefani alla chitarra.

Agosto si chiude, mercoledì 30, con “Electro classica”, la musica classica come non è mai stata ascoltata in un concerto che unisce giovani talenti e artisti consolidati: Massimo Orlandini e Francesco Ferrari, tastiere e pianoforte, Gen Llukaci, violino, Francesco Monticelli, batteria.

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà mercoledì 6 settembre con la presentazione del libro “Farò e capirò” insieme all’autrice Franca Coen che condurrà il pubblico alla scoperta del mondo ebraico. Le parole saranno accompagnate dalla musica kletzmer del duo Ughetti e Llukaci, fisarmonica e violino.