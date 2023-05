"Lasciamo parlare la musica", il concerto che chiude l'Anno Accademico del Salotto Magico

Termina il 19° Anno Accademico dell’Università per tutte le età Salotto Magico. E’ in programma in conclusione un’inusuale lezione musicale tenuta dai maestri di pianoforte Daniele Leoni e Giulio Pirondini. L'iniziativa è intitolata “Lasciamo parlare la musica” ed è patrocinata dal Comune di Modena.

Da un'originale idea del maestro Giulio Pirondini verranno fatti dialogare tra loro brani musicali classici e moderni. Sabato 13 maggio alle ore 19, nella storica cornice dell' Abbazia di San Pietro, Aula di Santa Scolastica, nel Chiostro delle Colonne via San Pietro 1. Ingresso libero.