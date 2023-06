Spettacoli e magia con Saltinmonte nel weekend a Fanano

Saltinmonte: con questo gioco di parole Fanano è pronto ad accogliervi per il prossimo weekend. Un evento che per la prima volta viene proposto qui in Appennino Modenese: sabato 1 e domenica 2 luglio 2023 e potrete trovare mercatini artistici ed esposizioni, stand gastronomici, spettacolo di compagnie teatrali con burattini, clown e giocoleria, ma anche piccoli concerti.

Ci sarà proprio da divertirsi. L’evento vedrà un fitto programma di iniziative.

Si parte sabato dalle ore 15 con l’apertura della fiera con mercatini artistici, esposizioni e stand gastronomici, quest’ultimi a cura dell’associazione Presepe Vivente di Fanano.

Alle ore 16 in Piazza Vittoria e a seguire alla Corte Mancante alle ore 18 spettacolo di clown e giocoleria con Olé Compagnia “I Quattro Elementi”. Alle 17 e alle 19 in Piazza Corsini andrà in scena il Bubble Show, con clown, mimo e bolle di sapone a cura di Gambeinspalla Teatro. Chiusura della giornata, sempre in Piazza Corsini alle 21 con il Concerto Swing di The Goodman.

Domenica apertura fiera e stand gastronomici alle ore 10, mentre in Piazza Corsini alle 10,30 e a seguire alle 15 alla Corte Mancante spettacolo di Olé Compagnia. Alle 11,15 e alle 16,30 in Piazza Vittoria spettacolo “Crepi l’Avarizia” a cura di Compagnia Nasinsù Burattini. Ma non è finita qui: alle 12 e alle 17,30 spettacolo di Rodolfo Bandiera Sciò, cantastorie e musica. Alle 15,45 e alle 18,15 spettacolo di marionette e clown con Horror Puppet Show a cura di “El Bechin”. L’evento, realizzato con il contributo del Comune di Fanano, è organizzato da Associazione Simurgh e Ufficio Turistico.

“Con questa festa inauguriamo l’estate fananese- attacca il Vice Sindaco di Fanano Paola Guiducci- Abbiamo deciso di iniziare la grande stagione estiva di eventi ad inizio luglio e puntare su “Saltinmonte” per un evento che riesce a coinvolgere tutti con un tipo di divertimento “di una volta” che merita di essere valorizzato e portato avanti. Con questo evento parte anche la stagione di Fanano4Kids, con eventi per tutta l’estate, tutti i giorni, dedicati ai bambini. Crediamo molto nel puntare sul turismo di famiglie e andremo ancora avanti in questa direzione. Ringrazio Ufficio Turistico e Associazione Simurgh per l’ organizzazione dell’evento”.