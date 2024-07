A Fanano due giorni di spettacoli con la fiera di giullaria Saltinmonte

Dopo il grande successo dell'anno scorso, torna sabato 13 luglio e domenica 14 luglio 2024 a Fanano Saltinmonte, la piccola fiera di giullaria nel centro storico dedicato a bambini (e non solo) con giocoleria, teatro di strada, musica e tanto altro. Saltinmonte non è un evento ma una vera e propria esperienza immersiva che permette allo spettatore di addentrarsi totalmente in un mondo e in un'atmosfera senza tempo, a cavallo tra passato e presente, tra reale e fantastico.

Il borgo di Fanano verrà allestito sul ricordo di un'antica fiera di paese dal carattere bizzarro e fiabesco, disseminata di mirabolanti stramberie, incantato da figure degne del circo Barnum e dei gabinetti delle curiosità, per divertire ed allietare genti di tutte le età, con particolare riguardo alla fascia dell'infanzia e della gioventù.

Le piazze del paese si animeranno in un contesto di giochi antichi, scenografie interattive dall’atmosfera di una volta, figuranti ciarlataneschi, incursioni di saltimbanchi, circensi, musici, maghi e affabulatori. Si svolgeranno spettacoli di nouveau cirque, musica, marionette, burattini, cantastorie, magia: antichi mestieri girovaghi ormai quasi perduti che questa fiera vuole onorare e riportare a conoscenza dello spettatore, in un' atmosfera dilatata e magica che solo le arti popolari dal vivo possono dare.

In questo contesto anche il mercato degli artigiani è parte integrante dell'ambientazione, alcuni banchi scelti appositamente dalla direzione artistica diventano elemento scenico e parte integrante dell'immaginario e contribuiscono a cesellare il ritratto di un borgo incantato. L'evento è organizzato da Associazione Simurgh.

Il programma

sabato 13 luglio:

Centro Storico – dalle ore 15 - Saltinmonte. Piccola fiera di Giullaria. Apertura Festival

Centro Storico – dalle ore 15 – Mercatini artistici. Esposizioni.

Piazzale Don Monari – dalle ore 16 - Stand gastronomici a cura dell’Associazione Presepe Vivente e dei Truck di Saltinmonte

Piazza Vittoria – ore 16 e Corte Mancante ore 18 – Otto panzer Show – Otto panzer – Clown e fantasista

Piazza Corsini – ore 17 e ore 19 – Spigolo – dottor Stok– marchingegni, giocoleria, manipolazione d’ oggetti

Piazza Corsini – ore 21 - Folqueria– Concerto di musica folk

domenica 14 luglio:

Centro Storico – dalle ore 10 - Saltinmonte. Piccola fiera di Giullaria. Apertura Festival

Centro Storico – dalle ore 10 – Mercatini artistici. Esposizioni.

Piazzale Don Monari – dalle ore 11 - Stand gastronomici a cura dell’Associazione Presepe Vivente e dei Truck di Saltinmonte

Piazza Vittoria -dalle 11- giochi di legno a cura di Mastro Felice

Piazzale Don Monari- dalle 12- interventi musicali itineranti a cura della Folqueria

Piazza Corsini ore 10.30 e piazza Vittoria ore 15 – il signor delle ciliegie –Felice pantone– cantastorie, musica

Piazza Vittoria – ore 11.15 e ore 16.30 – Quel diavolo di arlecchino – Compagnia Bambabambin. Burattini a guanto e maschere della commedia

Corte mancante – ore 12.30 e ore 17.30– s.VAMP.ita – Pink Mary– acrobatica aerea, clownerie, acrobatica a terra

Piazza Corsini – ore 15.45 e ore 18.15 – Spigolo – dottor Stok– marchingegni, giocoleria, manipolazione d’ oggetti