"Salvare il pianeta per salvare noi stessi", dialogo con Vincenzo Balzani

Per la rassegna culturale “Un libro, le idee”, lunedì 22 marzo alle ore 18.00, in diretta sul canale YouTube “Fondazione Mario Del Monte”, si terrà la presentazione del volume "Salvare il pianeta per salvare noi stessi". di Vincenzo Balzani. L’autore, che dialogherà con Chiara Giovenzana del Comitato Scientifico della Fondazione Mario Del Monte. Intervengono Benedetta Brighenti, Presidentessa dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Irene Priolo, Assessora all'Ambiente Emilia-Romagna, Marco Scarlini di Ingegneria Senza Frontiere e Stefano Venier, Amministratore Delegato di Hera.

Protagonista del nuovo appuntamento digitale della nostra rassegna culturale sarà lo scienziato e divulgatore di fama mondiale Vincenzo Balzani, professore emerito dell’Università di Bologna e membro dell’Accademia dei Lincei, che presenterà il libro "Salvare il pianeta per salvare noi stessi. Energie rinnovabili, economia circolare, sobrietà" edito da “Luce”.

L’attività scientifica di Vincenzo Balzani è documentata da circa 600 pubblicazioni nei campi della fotochimica, chimica supramolecolare, macchine molecolari, energia, risorse e ambiente. Ha tenuto conferenze in università e centri di ricerca di tutto il mondo. Ha pubblicato una decina di monografie e libri di testo in italiano e in inglese, a livello di scuola superiore e università, alcuni tradotti anche in cinese e giapponese. Fra gli altri, Energia per l’Astronave Terra (con Nicola Armaroli, Zanichelli), che ha ricevuto il Premio Galileo per la divulgazione scientifica. Alla ricerca scientifica affianca un’intensa attività di divulgazione sul rapporto fra scienza e società e fra scienza e pace, con particolare riferimento ai temi dell’energia e delle risorse. È convinto che gli scienziati abbiamo una grande responsabilità che deriva loro dalla conoscenza e che quindi sia loro dovere contribuire attivamente a risolvere i problemi dell’umanità, quali quelli connessi all’attuale crisi ecologica e sociale.

"Se si vuole realmente risparmiare energia, bisogna incominciare dalle persone, non dalle cose -scrive Balzani nella prefazione del libro - bisogna partire dal concetto di sufficienza, cioè convincere le persone, e se necessario obbligarle, a ridurre l'uso dei servizi energetici. Per consumare meno, bisogna "fare meno": meno viaggi, minor velocità, meno luce, meno riscaldamento, case più piccole... Se poi tutto quello che si usa dopo aver adottato la strategia della sufficienza è più efficiente, si avrà un risparmio ancora maggiore: è il fare meno (sufficienza) con meno (efficienza). Ai politici dobbiamo chiedere di non preoccuparsi delle prossime elezioni, ma delle prossime generazioni; di agire non per il successo del loro partito, ma per il bene del loro Paese; di non lasciarsi sospingere dal vento dei sondaggi, ma di fare leggi basate su solidi principi etici. E a ciascuno di noi dobbiamo chiedere non solo di utilizzare con cura quei beni comuni che sono le risorse del nostro pianeta e l'energia che ci viene dal Sole, ma anche di mettere in campo le nostre energie spirituali: collaborazione, amicizia, solidarietà e sobrietà, per vivere in armonia con gli altri uomini".

A dialogare con il quasi premio Nobel 2016 per la Chimica sarà Chiara Giovenzana, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Mario Del Monte. Sono previsti gli interventi di Benedetta Brighenti, Presidentessa dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Irene Priolo, Assessora all'Ambiente Emilia-Romagna, Marco Scarlini di Ingegneria Senza Frontiere e Stefano Venier, Amministratore Delegato di Hera.