Incontriamo San Geminiano al Museo Civico Archeologico di Castelfranco

Indirizzo non disponibile

L'Associazione Forum Gallorum in Collaborazione con Pro Loco Castelfranco Emilia e con I Semi neri - Associazione di Scrittori organizza domani, martedì 31gennaio 2023 alle ore 21,00 una serata di presentazione della monografia "San Geminiano. Vescovo e protettore" dello storico e scrittore modenese Gabriele Sorrentino edito per Terra e Identità. L'appuntamento si terrà presso il Museo Civico Archeologico A. C. Simonini di Castelfranco Emilia (MO).

L'autore - intervistato da Chiara Gioia, Presidente dell'Associazione Forum Gallorum - illustrerà i punti salienti della vita del Santo Patrono di Modena e la ricerca storica alla base del suo lavoro.

L'occasione sarà gradita per offrire ai partecipanti una speciale visita guidata del museo alla scoperta dei reperti provenienti dal nostro territorio che hanno caratterizzato il periodo romano e tardo-antico.