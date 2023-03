San Geminiano al Punto di Lettura Madonnina. Incontro con l'autore Gabriele Sorrentino

Giovedì 16 marzo 2023 a partire dalle ore 21,00, il Punto di Lettura Madonnina (Via Amundsen 80 a Modena) ospita lo scrittore e storico modenese Gabriele Sorrentino che presenterà il suo volume San Geminiano Vescovo e Protettore (Edizioni TEI, 2021). L’evento è organizzato dall’Associazione Nonsoloscuola.

L’autore accompagnerà i presenti in un viaggio ideale nel tempo per comprendere chi è Geminiano, in quale epoca è vissuto, da quale famiglia proveniva, la sua opera e il suo carisma, quali sono i miracoli più famosi a lui attribuiti e quale forza è legata al suo nome al punto da essere diventato fonte di culto e protezione per tanti luoghi (non solo Modena) cercando di capire il filo conduttore che lega luoghi distanti tra di loro.

Il libro è suddiviso in 3 Parti.

La Parte Prima tratta del contesto storico in cui Geminiano ha vissuto e ha operato, le fonti da cui l’Autore ha tratto notizie, la famiglia di provenienza, i miracoli. La Parte Seconda affronta il tema del culto di San Geminiano a Modena e nella Provincia (Guiglia, Massa Finalese e altre località), il ruolo di Geminiano nella politica e il suo rapporto con la casata estense.

La Parte Terza lancia uno sguardo sulla presenza di Geminiano in altre località,raccontando del suo culto e della devozione in Toscana, in Lombardia, in Veneto, in Puglia, fino in Francia, per esplorare i segni della devozione attraverso Chiese, Cappelle e Oratori. Un libro complesso e affascinante, che ci accompagna in un cammino fatto di tante tappe.

Gabriele Sorrentino è nato a Modena. Laureato in Scienze Politiche con indirizzo storico-politico presso l’Università di Urbino, nel 2016 ha conseguito presso l’Università di Modena e Reggio Emilia il Master di II Livello in Public History. Collabora con riviste quali Modena Storia, Il Ducato Terre Estensi (Terra e Identità), Rassegna Frignanese e Arte di Vivere a Modena. Tiene conferenze a tema storico e partecipa a convegni di rilevanza locale e nazionale. Ha pubblicato i saggi storici Il Duca Passerino, Terra e Identità 2007, L’Affaire Giuseppe Ricci, Terra e Identità, 2010, Quando a Modena c’erano i Romani, Terra e Identità 2013; Geminiano, vescovo e protettore, Terra e Identità 2021. Ha pubblicato il saggio “Giocare il Risorgimento” nell’ambito del volume Mettere in gioco il passato (Unicopli 2019) a cura di Chiara Asti. Come solista è autore di quattro romanzi storici: Il grido della verità, Artestampa 2015; Mutina, l’alba dell’Impero, Artestampa 2017; Mutina, Geminiano e il crepuscolo degli Dei, Artestampa 2018; Mutina, giorni senza sole, Artestampa 2020. Con I Semi Neri ha scritto l’antologia Emilia, la via maestra, Damster 2010; l’antologia Presenze di spirito, Damster 2011; il romanzo L’Enigma del Toro, Damster 2013; l’antologia Soglie, Damster 2016; l’antologia La casa dei segni - viaggio nella memoria della terra del Frignano, Elis Colombini 2018; l’antologia Racconti Pandemici - Memoria di storie di un tempo bloccato, E-book 2021; il romanzo Fino alla fine, Damster 2022.