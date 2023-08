San Geminiano. Storia, devozione e leggenda per conoscere la vita e i miracoli del santo patrono

I posti sono limitati, per cui è necessaria la prenotazione

Della vita San Geminiano, vescovo di Modena fino alla morte avvenuta il 31 gennaio del 397, non si sa molto ma di lui si ricordano diversi miracoli, tra i quali il salvataggio della città, nel 451, dall’invasione dei barbari di Attila grazie a una fitta nebbia che il santo mandò per renderla invisibile. Questo e gli altri miracoli del patrono di Modena, “tra storia, devozione e leggenda” sono l’argomento della visita guidata alle Sale storiche del Palazzo comunale di Modena, in programma domenica 3 settembre alle 18.

L’appuntamento, che si ripete ogni prima domenica del mese con un tema diverso per scoprire i tesori custoditi nel Palazzo, è curato da Ar/s Archeosistemi con il servizio comunale Promozione della città e Turismo. Il ritrovo è alle 17.45, al primo piano del Palazzo comunale, salendo lo scalone da piazza Grande 16. La visita dura circa 45 minuti ed è aperta a un massimo di 25 persone; per partecipare è necessario prenotarsi dal sito visitmodena.it o allo Iat di piazza Grande 14 (tel 059 203 2660). Il biglietto costa 2 euro a persona (gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, persone con disabilità e accompagnatori) e si paga direttamente il giorno della visita.

Al centro della visita, la storia di San Geminiano, patrono di Modena, nato a Cognento e vissuto nel IV secolo dopo Cristo, sepolto nella cripta della Cattedrale. Partendo dai dipinti della Sala del Vecchio Consiglio, le scene pittoriche in chiaroscuro con i miracoli del Santo realizzate da Francesco Vellani nel 1766, il percorso approfondisce la vita di San Geminiano e come la sua figura sia stata incisiva nella fede e nella devozione cittadina fin dai primi anni dopo la sua morte.