San Jam: cinque ore di musica, improvvisazioni e socialità per festeggiare insieme San Geminiano

In occasione della festa di San Geminiano, uno degli appuntamenti principali nel calendario modenese, si terrà il "San Jam", un evento che celebra la musica, l’improvvisazione e la socialità. L'evento avrà luogo in via Taglio, nel cuore del centro di Modena, dalle 16:00 alle 21:00.

Per il terzo anno consecutivo, la Revol Wave Orchestra parteciperà attivamente al momento di festa della città, contribuendo con il proprio angolo dedicato alla musica dal vivo. L'evento si svolgerà in via Taglio, offrendo a tutti i musicisti la possibilità di partecipare attivamente alla jam session, e a passanti e curiosi un’occasione per ascoltare musica e condividere un momento di convivialità. L'atmosfera vivace e inclusiva dell'evento permetterà a chiunque di partecipare. Dalle 16:00 alle 21:00, gli amanti della musica avranno l'opportunità di esprimere la propria creatività, godere di performance dal vivo e semplicemente passare per un saluto.

Tutto ciò è reso possibile grazie all'iniziativa di Stile Libero e Juta Stereobar, che supportano l'evento e contribuiscono a creare un'esperienza unica per la comunità locale. Non perdete l'occasione di partecipare al San Jam, un evento che unisce la passione per la musica, la spontaneità delle improvvisazioni e la gioia della socialità. Vi aspettiamo numerosi il 31 gennaio in via Taglio a Modena per vivere insieme un'indimenticabile giornata all'insegna della musica e della condivisione