Mitiche Stelle, la notte di San Lorenzo al Castello di Montecuccolo

Giovedì 10 agosto, nella magica notte di San Lorenzo, il Castello di Montecuccolo di Pavullo apre le sue porte a "Mitiche Stelle". Un evento, organizzato con il Patrocinio del Comune di Pavullo nel Frignano, che permetterà di osservare le stelle cadenti da una location esclusiva a partire dalle ore 19.00, con telescopio e un astronomo.

Sarà possibile inoltre partecipare ad un picnic sotto le stelle, con prenotazione al 371 1542654. Ad accompagnare la serata saranno musica dal vivo e drink e cocktail della Locanda Vetusta.

Durante la serata inoltre, il castello sarà aperto al pubblico e alle ore 21.30 ci sarà una visita guidata in notturna. Per info e prenotazioni contattare il 347 7512551.

Per raggiungere il Castello, la Proloco di Pavullo organizza delle navette al costo di 1 euro (a partire dalle ore 19 in Piazza Montecuccoli, dalle 19.10 in Piazza Borelli e dalle 19.30 in Piazzale Campanella. Per informazioni contattare il 346 2395808.