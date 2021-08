San prospero Fantasy 2021, magiche atmosfere a Villa Tusini

Fate, folletti, elfi e tutte le creature del Bosco Incantato stanno per tornare. Sabato 11 e domenica 12 settembre a Villa Tusini di San Prospero, i Cancelli del Regno si apriranno nel pieno rispetto delle normative vigenti. Sarà una replica della Fiaba del 2014, “Una piuma per un regno”, ma la magia come sempre sarà come nuova. La festa all’esterno del bosco, per ragioni di sicurezza, sarà ridotta al minimo, pur mantenendo il servizio di bar, ristorazione e l’intrattenimento musicale.



Per ottemperare alle regole e norme in vigore potranno entrare solamente 25 persone per turno. È obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata solamente via email all'indirizzo spfantasy2011@libero.it da domenica 5 settembre. I turni disponibili sono: 18.30 – 19.15 – 20.00 – 20.45 – 21.30 – 22.15. Nella mail sarà necessario indicare il giorno e la fascia oraria per cui si desidera prenotare, il numero di persone per cui si vuole prenotare, se ci sono congiunti e chi sono e il numero di telefono che verrà conservato per i 14 giorni di prassi (per poi essere dato in pasto al drago Norberto). Nel caso in cui il turno scelto fosse già pieno, lo staff indicherà i turni liberi più prossimi. Per ogni e-mail è consentito un numero massimo di 5 persone prenotate. Se per qualsiasi motivo si decidesse di rinunciare, sarebbe gradita la cancellazione, ancora una volta via mail.



È obbligatorio l’uso della mascherina. Per il rispetto della distanza interpersonale accorreranno in aiuto al personale gli amici Folletti che, all’ingresso, misureranno anche la temperatura. Lungo il percorso sarà possibile trovare magici dispenser di gel igienizzante. Naturalmente se le disposizioni di sicurezza dovessero subire un aggiornamento sarà nostra cura avvertirvi. Ingresso gratuito all’area dell’evento. Per la partecipazione alla fiaba sarà richiesto un piccolo contributo.

Mail per informazioni: spfantasy2011@libero.it. Sito internet: https://www.spfantasy.org/. FB: Spfantasy – SPF.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...