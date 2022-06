"San Vito Summer 2022" due mesi di iniziative nella frazione di Spilamberto

Dopo due anni di stop forzato ha ripreso il via lunedì 30 maggio il ricco calendario di iniziative patrocinate dal comune denominato “San Vito summer 2022” organizzate dalla Polivalente San Vito presso il Parco del Guerro.



Grosse novità e grandi ritorni caratterizzeranno l’estate della Pol. San Vito, improntata quest’anno sullo sport e sull’arte in collaborazione con altre associazioni facenti parte della Consulta delle Associazioni di Spilamberto.



Tornerà ad essere operativa l’ormai storica “Baracchina della Pol. San Vito”, il punto di ristoro e di ritrovo centrale dell’estate sanvitese che allieterà gli avventori con le classiche piadine e tigelle. La Baracchina però quest’anno si presenterà in vesti nuove e nelle giornate di martedì e mercoledì di Giugno e Luglio ospiterà occasionalmente esibizioni artistiche (già programmata per il 14 giugno la serata con la banda di Spilamberto) e serate culinarie a tema sempre diverso. Novità del 2022 saranno le serate con cinema all’aperto programmate per mercoledì 6 e 13 luglio.



Gli appuntamenti sportivi come sempre non mancheranno e vedranno alternarsi novità e graditi ritorni:



Iniziato il 30 maggio, proseguirà fino al 6 giugno infatti il nuovo torneo di calcio categoria pulcini “Casa per sempre” organizzato in collaborazione con FC Spilamberto. Dal 12 al 22 luglio sarà la volta del torneo di calcio a 5 femminile “Jem”, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Angela Serra di Modena per la ricerca sul cancro. Le ultime 2 settimane di luglio infine tornerà il torneo di Volley Splash organizzato dalla Pallavolo Spilamberto. Infine torneranno i 2 eventi clou dell’estate sanvitese che gravitano attorno al Parco del Guerro. Domenica 5 giugno torna la Gustasanvito, percorso enogastronomico per le campagne del paese, organizzata da Vivisanvito e giunta quest’anno alla decima edizione.



Sabato, Domenica e Lunedì 9,10 e 11 Luglio avrà luogo invece la manifestazione “Parco del Guerro in Festa”. Organizzata dalla Polivalente San Vito riproporrà la formula vincente di musica, balli e cena all you can eat.



“Tutto il lavoro di questi mesi al Parco del Guerro – affermano i referenti della Polivalente – è frutto di volontariato e il ricavato sarà utilizzato per mantenere e migliorare gli impianti e le strutture dell’associazione che mira alla riqualificazione del paese e al benessere dei suoi abitanti”.





www.polisportivasanvito.it, www.facebook.com/polisportivasanvito, www.instagram.com/polivalentesanvito.