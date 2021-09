Sanità protagonista della Festa de l'Unità, Raffaele Donini ospite a Ponte Alto

La sera di martedì 14 settembre, alla Festa provinciale de l’Unità di Modena, si parlerà di sanità e rete ospedaliera, con due diversi appuntamenti che si terranno alle ore 21.00.

Nella Sala dibattiti l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini parteciperà all’incontro “La rete ospedaliera e i servizi del territorio: siamo in equilibrio per rispondere ai bisogni dei cittadini?”. Con lui saranno presenti sul palco la vicepresidente della commissione Politiche per la salute e sociali dell’Emilia-Romagna Francesca Maletti, la direttrice sanitaria Ausl Modena Silvana Borsari, la sindaca di Formigine e componente Ctss di Modena Maria Costi e il presidente dell’Ordine dei medici di Modena Carlo Curatola. I relatori saranno intervistati dalla giornalista scientifica Alessandra Ferretti.

Nello Spazio cultura, ore 21.00, inizierà l’incontro “Tre anni senza Fabio Campioli. La solidarietà e l’impegno verso il popolo saharawi continuano”, con il presidente associazione Kabara Lagdaf Odv Stefano Vaccari, il presidente Avis provinciale Cristiano Terenziani, la vicepresidente Ansps Daniela Micheletti, la rappresentante del Fronte Polisario in Italia Fatima Nahfud e l’assessora del Comune di Formigine Giulia Bosi.

Per quanto riguarda gli spettacoli, alle 21.30 Margherita Vicario arriverà alla Festa de l'Unità di Modena con il "Bingo Tour". Un concerto che segue la pubblicazione del nuovo album di Margherita, Bingo, uscito a maggio. Quattordici tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena musicale attuale, arrivato a compendio di un percorso durato due anni. Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice, Bingo è un fantastico viaggio in technicolor, un progetto che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale, composto con la fiera volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate. Oltre a Bingo, Margherita ha all’attivo un album (Minimal Musical), un EP (Esercizi Preparatori) e una serie di singoli, tra cui i fortunati Abaué (Morte di un Trap Boy), Mandela – che ha superato il milione di views su YouTube e di ascolti su Spotify - e Romeo (feat. Speranza). Ogni brano di Margherita e? accompagnato da videoclip dall’estetica accurata, che rispecchiano la particolare attenzione dell’artista nell’amalgamare al meglio le sue due anime. La Vicario è infatti anche attrice: studia all’Accademia Europea di Arte Drammatica e dal 2010 inizia a lavorare per serie tv e cinema, diretta – tra gli altri - da Woody Allen, Lamberto Bava, Marco Pontecorvo, Fausto Brizzi e Antonio Manzini. Il concerto sarà all’Arena del lago. I biglietti, al costo di 15 euro, sono acquistabili sui siti www.boxerticket.it, www.vivaticket.com e www.ticketone.it. Per entrare alla Festa è necessario il green pass.

