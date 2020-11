"Sano come un pesci", sbarca su Spotify il nuovo disco di Gima

‘Sano Come Un Pesci’ è il nuovo disco di ‘Gima’, al secolo Angelo Uguzzoni. Rapper, Beatmaker e Disc Jockey emiliano attivo da più di 10 anni.

Ideato, scritto e registrato durante il primo Lockdown di marzo e aprile, il lavoro risente della situazione inedita a cui tutti siamo stati costretti.

Considerata l’impossibilità di muoversi e quindi di realizzare collaborazioni, il disco è stato completamente autoprodotto utilizzando solo la strumentazione casalinga ed è fruibile in streaming gratuito tramite la piattaforma ‘Spotify’.

"La limitazione della libertà, l'analisi di una società del Controllo che trasforma i controllati in controllori, l'ansia di non riuscire a realizzarsi e l’angoscia per il tempo che scorre inesorabile, sono alcuni degli argomenti che vengono affrontati all'interno dell’album. In una sonorità che sperimenta, ma che resta comunque fedele alla tradizione Hip Hop, le rime corrono su strumentali che creano un'atmosfera cupa e notturna.

L’isolamento forzato ci porta a viaggiare, tramite la musica, aldilà delle barriere fisiche e mentali che ci limitano ancora nella vita di tutti i giorni.

L'obiettivo finale è quello di far riflettere, a volte anche con ironia, sulla drammatica situazione che stiamo vivendo, con la speranza che vengano tempi migliori e che si possa tornare ad essere tutti ‘sani come un pesce’".