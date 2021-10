"Santi e miracoli modenesi", un salto nel tempo nel centro storico di Modena

Lunedì 1° novembre alle ore 15.30, l'Associazione Culturale LaRoseNoire presenta una visita guidata dal titolo "Santi e Miracoli modenesi".

Dall'alto Medioevo all'Ottocento, la santità ha subito diverse trasformazioni. I santi si sono manifestati ai fedeli in modi e con finalità diverse, spesso associandosi a importanti fatti e trasformazioni sociali come la ripresa economica oppure la peste e le epidemie.

Visita ad alcuni luoghi significativi della città partendo dal Duomo e toccando altri punti del centro storico. La visita guidata è a cura di Elisabeth Mantovani.

Ritrovo davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo alle ore 15.15. Il costo di partecipazione è di 10 euro. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare l'indirizzo di posta elettronica info@larosenoire.it, oppure il numero tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari:

dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).

