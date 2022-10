Il Generale Giuseppe Governale torna a Carpi con il suo libro "Sapevamo già tutto"

Martedì 25 ottobre, alle ore 20.45 presso l'Auditorium "A. Loira" di Via Rodolfo Pio n.1 a Carpi, nell'ambito della rassegna "Ne Vale La Pena", il Generale Giuseppe Governale presenta il suo libro dal titolo "Sapevamo già tutto", edito da Solferino Editore. Dialoga con l'autore il giornalista Pierluigi Senatore.

C’era bisogno davvero del pentimento del boss Tommaso Buscetta per convincersi della forza della mafia, quando esistevano già il rapporto del questore di Palermo Ermanno Sangiorgi di fine Ottocento e quello degli anni Settanta del generale dei carabinieri dalla Chiesa? Perché quei documenti non portarono a una reazione pronta dello Stato? Che rapporto si è creato nel tempo tra la mafia e le istituzioni più inerti e accidiose, e come possiamo rimediare oggi a errori e ritardi? A rispondere a questa e molte altre domande è Giuseppe Governale, a lungo ai vertici del Ros e della Dia, che spiega in queste pagine come e perché ha prevalso troppo a lungo la convivenza con il fenomeno criminale, e poi la «cultura dello zero a zero» della classe dirigente nazionale. Come se lo Stato avesse paura di vincere, non fosse per lo sforzo di molti rappresentanti della magistratura e delle forze dell’ordine, quanto meno dagli anni Ottanta in poi. Una ricostruzione lucida e ardente della lotta alla criminalità organizzata tra storia e attualità, tesa a evidenziare le vulnerabilità e gli aspetti culturali e di soft power che alimentano le mafie, ma anche a rilanciare con passione l’impegno del Paese e dei suoi cittadini contro uno dei suoi nemici più insidiosi.

Per il Generale Giuseppe Governale tornare nel modenese è anche tornare a casa essendo stato anche Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena

Giuseppe Governale è generale di Corpo d'Armata dell’Arma dei Carabinieri. Ha frequentato il 160º Corso dell’Accademia militare di Modena. Dal 2007 al 2010 è comandante provinciale di Catania, dal 2013 al 2015, comanda la Legione Carabinieri Sicilia. Dal 2015 ha comandato il Raggruppamento Operativo Speciale – il Ros – ottenendo importanti risultati nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Dal 2017 al 2020 è stato direttore della Direzione Investigativa Antimafia. Dal 16 luglio 2022 è il nuovo Comandante delle Scuole dei Carabinieri, da cui dipendono tutti gli Istituti di formazione e specializzazione dell’Arma