Sara Bezovšek presenta "Overpopulation" a Metronom

Metronom è lieta di presentare “Overpopulation” (2020), opera video di Sara Bezovšek ospitata sul nostro DIGITAL VIDEO WALL, via Carteria 10, Modena.

Dal 9 maggio 2023 sarà possibile vedere l’opera video proiettata h24. Sara Bezovšek è un'artista visiva di origine slovena che si occupa di nuovi media. La sua pratica si configura nel raccogliere e archiviare materiale video proveniente dalla cultura mainstream, ad esempio meme, GIF, film, serie e programmi TV. Con questo materiale crea pagine html a scorrimento infinito, nel quale vengono trattate tematiche come il cambiamento climatico, il sovrappopolamento e le crisi globali che minacciano l'umanità. È in questo contesto che si inserisce “Overpopulation”: man mano che si scorre il contenuto della pagina web le ambientazioni cambiano, passando da spiagge affollate a città in decadimento, vedendo risorse alimentari che scarseggiano e montagne di rifiuti che aumentano.

“Overpopulation” è il sesto ed ultimo screening che fa parte di “Rabbit Hole”, programmazione a cura di Gemma Fantacci per promuovere la diffusione e la sperimentazione dell’arte digitale. Attraverso la ricerca di sei artisti internazionali, “Rabbit Hole” scava nei meandri profondi del web per tracciare le traiettorie dei fenomeni internet capaci di plasmare ed alterare la nostra percezione della realtà.