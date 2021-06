Amori e tradimenti ottocenteschi: al Teatro Tempio "Sarto per signora" di Feydeau

Sabato 12 giugno, alle ore 20.30 presso il cortile del Teatro Tempio di Modena, in Viale Caduti in Guerra, 192 la Compagnia Andrea Ferrari debutta con la commedia brillante Sarto per signora di Georges Feydeau.

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, nel rispetto delle normative anti-Covid, si torna sul palcoscenico con la presenza del pubblico dal vivo. Grazie alla didattica a distanza attuata nei mesi scorsi, si è potuto ugualmente affrontare il montaggio scenico, e solamente nell'ultimo mese, con le nuove direttive, si è tornati in presenza per poter aggiornare ed ultimare la messinscena. Interpretata e diretta dallo stesso Andrea Ferrari, gli altri protagonisti di Sarto per signora sono Alessia Galvanin, Anna Stroppiana, Christian Turci, Cristina Azzolini, Emanuela Ferrari, Fabrizio Pifferi, Loredana Fornelli e Mario Saverio de Candia.

L'opera fu scritta nel 1886 da un giovanissimo Feydeau e il testo mostra, fin dalle prime battute, la sua forza e lo stile dello scrittore francese: la trama è basata sul classico triangolo adulterino: lui, lei, l’altro o l’altra, ma soprattutto, quello che non manca mai, è il convergere di tutti i personaggi in un solo luogo, dove s'incontrano tutti quelli che non si sarebbero mai dovuti incontrare: mariti, mogli e amanti. Al centro di molte opere di Feydeau c’è la coppia coniugale, in cui si consumano tradimenti, ipocrisie, menzogne, malintesi. La produzione dell'autore, tutta da ridere, è uno specchio deformato del suo tempo: la Bella Epoque, periodo lieto e privo di preoccupazioni che sfociò, tragicamente, nella Grande Guerra. L’irresistibile umorismo di Feydeau nasce dal dialogo serrato, dalle battute brevi e pungenti ma anche dalle situazioni irreali che derivano da equivoci e malintesi.

La Compagnia Andrea Ferrari, tornerà sul palcoscenico del Teatro Tempio, giovedì 17 giugno, alle ore 20.30 con un'altra divertente commedia intitolata A piedi nudi con Marco, mentre venerdì 18 giugno, alle ore 21 sarà la volta degli allievi-interpreti della Compagnia Principianti della Scuola di Recitazione Nuova Didattica Teatrale, diretta da Andrea Ferrari con lo spettacolo Scenari. È possibile prenotare i biglietti, in ottemperanza agli ingressi contingentati, telefonando al nr. 349.1931877. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgono all'interno del Teatro Tempio. Il costo dei biglietti è di 15 euro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.andrea-ferrari.info.

