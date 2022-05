Torna la Sassmagna tra cibo tradizionale e vini tipici

Dopo due anni d’assenza a causa della pandemia da Covid 19, torna sabato 14 maggio l’appuntamento con la “SassMagna”: il tour enogastronomico di Sassuolo.

Il luogo di ritrovo della Sassmagna, sarà il Temple Bar, dove sarà allestito un bar e un punto con animazione per la partenza di ogni gruppo. La partenza del primo gruppo è prevista alle ore 10. Saranno formati in totale 8 gruppi che partiranno, a distanza di 30 minuti, fino alle ore 13.30.

Il menù comprenderà piatti tipici della tradizione emiliana (tortelloni, gnocco, tigelle) e molto altro ancora. Per quanto riguarda le bevande sarà prevista ricca selezione di vini (in due tappe verranno distribuiti anche birra e amari). Possibilità di scelta tra tipi di menu differenti: tradizionale, vegetariano e senza glutine. Ogni gruppo sarà accompagnato da una band diversa. In una tappa sarà presente anche una scuola di ballo e in una tappa la postazione karaoke. La Sassmagna è aperta a tutti, un evento unico per tutte le età: dagli 0 ai 99+ anni, è una manifestazione che con il passare degli anni ha conquistato il pubblico sassolese e non solo.