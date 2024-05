Sabato 1 giugno appuntamento con "Sassuolo antiquariato & vintage": modifiche alla viabilità

Appuntamento sabato prossimo primo giugno, come ogni primo sabato del mese, con la fiera mercato “Sassuolo Antiquariato & Vintage” che, per l’occasione, sarà ampliata anche a parte di via Mazzini oltre che alla consueta piazza Garibaldi. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, la Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi ha emesso l’ordinanza n°140 del 30 maggio che modifica circolazione e sosta nelle aree destinate ai banchi.

In particolare, in Piazza Garibaldi e via Mazzini, nel tratto tra piazza Garibaldi e via Farosi, sarà in vigore un divieto transito e di sosta per tutti i veicoli dalle ore 7 alle ore 20.