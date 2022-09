Fiere d'Ottobre a Sassuolo, primo di cinque weekend all’insegna del divertimento

Torna anche quest’anno l’appuntamento con le Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, per cinque fine settimana, animeranno le vie e le piazze del centro cittadino con iniziative ed occasioni.

Era il 24 Maggio 1503 quando, su pressante richiesta d’Eleonora Bentivoglio, vedova di Gilberto I Pio, Alfonso I d’Este concede di poter fare una fiera “… per di octo a Saxolo, libera da tutti li dacii de li loci de Vostra Excellentia...”. Da allora la fiera è un porto franco, un luogo dove le merci possono essere scambiate liberamente, senza dazi né pedaggi. Con il passare del tempo lo spirito delle fiere si è arricchito con esibizioni, manifestazioni, concerti, con le mostre di mezzi, quadri, opere d’arte ed aceto balsamico; ma non ha mai dimenticato l’essenza iniziale: il commercio.

Il Concerto del Corpo Bandistico “La Beneficenza”, domenica 2, aprirà gli appuntamenti, poi la Finale del Premio Via Emilia, la rievocazione storica domenica 9, Sonus Live Show domenica 23: sono alcuni degli eventi principali, tutti in piazzale Della Rosa, che si svilupperanno durante tutto il mese, compresa la Rassegna Corale il 16 ottobre ed il weekend di automercato all’Autoporto in 15 ed il 16 Ottobre.

“Dare un buon servizio alla nostra città, grazie all’indispensabile collaborazione di commercianti ed associazioni, Forze dell’Ordine e dipendenti comunali, di Sgp – commenta l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – è questo l’obiettivo di un calendario di eventi che andrà ben oltre le cinque domeniche di Ottobre ma che punta ad estendere per tutti i giorni delle quattro settimane la magia delle Fiere, coinvolgendo ogni angolo ed ogni associazione della città”.

Il primo appuntamento è per domenica 2 ottobre, la “Féra di Curiàus” con un ricco programma:

100 metri di solidarietà: Pranzo a favore dell’Ass. Concresco in collaborazione con La Bottega di Frank e Il Salotto Regina. A seguire, spettacolo live con dimostrazione di balli offerti dalla scuola Swing Moves. In viale XX Settembre Ore 9.00-21.00

Arte in via Fenuzzi: Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps. Tutto il giorno



Vicolo Conce – una strada d’Artisti: esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps Ore 9.00-18.30



Puliamo il mondo. In occasione della giornata mondiale “Clean up the World” e nell’ambito di #SASSUOLOCITTATTIVA 2022 Dalle ore 9.30

Tiro con l’arco: Prove aperte di tiro con l'arco con gli Arcieri Val Secchia

Campo di tiro con l’arco dalle ore 9.30 alle ore 12.30

39° Rassegna Bandistica “Città di Sassuolo”:

Corpo Bandistico “Q. Manzini” di Montese e Castel d’Aiano e La Beneficenza di Sassuolo Ore 16.00

Sfilata di moda curvy in Via Fenuzzi ore 16.00

Danza Sportiva, Karate, 1° Torneo di Subbuteo Città di Sassuolo, Esibizione di boxe, Ginnastica ritmica, artistica e parkour in piazza Martiri Partigiani dalle ore 16.00

Finale Premio Via Emilia 2022 - La Strada dei Cantautori in piazzale Della Rosa dalle ore 20.30



Spazio bimbi in piazza Libertà nel pomeriggio

Spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico per tutto il giorno.