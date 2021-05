Sboccia la primavera e torna in centro storico "Sassuolo in fiore"

Rose antiche, a cespuglio, rampicanti, profumate e colorate, ibride e rare saranno le protagoniste di una delle fiere più attese in città: Sassuolo in Fiore, che torna dopo la pausa dell’anno scorso dovuta all’emergenza covid.

Il centro storico di Sassuolo si trasforma in un grande giardino a cielo aperto grazie alla mostra mercato florovivaistica organizzata da Sgp Eventi col patrocinio del Comune di Sassuolo, in programma sabato 8 e domenica 9 maggio 2021. In tutto il centro storico saranno in mostra tantissime varietà di fiori e piante, pronte per adornare balconi, giardini e appartamenti.

Si potranno poi acquistare piante fiorite come le azalee, camelie, rododendri, calle, clematidi. Richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta l’estate le: surfinee e le potunie, già in vasi pensili per abbellire portici e balconi; in particolare la surfinea night sky, l’ibrido di petunia dal colore unico che ricorda un cielo stellato.

Tantissime anche le rose, di grandi dimensioni, fiorite, profumate, rampicanti e a cespuglio.

Per gli amanti dei colori vivaci imperdibili dipladenie e gerani, e il mesembriantemo, detto anche amico del sole, è una delle più belle piante da fiore ad “effetto” anche per il balcone in colori arancio, lilla, giallo. Si propaga rapidamente e forma cuscini di vegetazione molto colorati.

Presenti anche ginseng, curcuma e cicas, sia grandi che piccole che donano un tocco esotico ai nostri spazi casalinghi; gelsomini e bouganville entrambi perfetti per creare siepi profumate e colorate. Gli amati delle piante grasse, succulente e rare troveranno tante varietà nella storica mostra-mercato cittadina, inoltre anche bonsai di varie grandezze e particolari composizioni di grasse da collezione, aloe vera e grandi orchidee e piante carnivore.

La novità di quest’anno è la grande attenzione alle piante verdi, di origine tropicale, regine del florovivaismo, apprezzatissime anche dai giovani sempre attenti alle nuove tendenze green, coltivabili anche in casa come complemento decorativo di design. Il caladium, una pianta erbacea rizomatosa originaria delle foreste tropicali del Brasile, con foglie radicali, portate da lunghi steli e che possono misurare anche 60 cm di lunghezza; il colore delle foglie è dei più vari: su una base verde, in diverse tonalità, si alternano sfumature delicatissime che vanno dall’avorio al rosa, dal bianco al cremisi o al rosso e disegni di ogni forma. La calatea originarie dell’America del Sud, tra Argentina e Perù, con foglie dal margine liscio o lievemente ondulato spesso tendente al viola.

Tipico dell’Italia del sud è invece il lupino, famoso per i suoi legumi che da sempre accompagnano la nostra tradizione contadina fin dai tempi dei romani. Non tutti sanno che è anche una specie botanica rinomata per la sua rusticità, con una grande capacità di adattamene anche ai terreni più difficili e poveri e che produce fiori vistosi e di grandi dimensioni, bianchi, blu o gialli.

Non mancheranno le erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze green style: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, pomodori, insalate, fagiolini, fragole e tante tipologie di peperoncini in vari livelli di piccantezza.

Infine piante erbacee perenni di colori e tipologie differenti, cespugli da fiore, ulivi, agrumi e limoni, oltre che vasi e contenitori, anche di grandi dimensioni, per completare la proposta vivaistica. Presente anche la rarissima Citrus medica var. sarcodactylus, nota con il nome comune di Mano di Buddha.

Sassuolo in Fiore è davvero per tutti, sia per gli appassionati del giardinaggio, sia per il neofita che vuole approcciarsi per la prima volta al settore per abbellire i propri balconi, senza necessariamente dover disporre di un giardino. I floricoltori presenti sono produttori, oltre ad acquistare direttamente da loro senza ulteriori costi aggiuntivi, saranno a disposizione per fornire consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.

Ampio spazio sarà dedicato agli stand dell’alimentare: sarà possibile trovare prodotti tipici come focaccia e pesto genovese e prodotti tipici della Liguria, pasta fresca tradizionale emiliana, prodotti ittici e prelibatezze della Sicilia, pasticceria siciliana, cannoli, arancini, panzerotti e specialità’ al pistacchio, olio, vino e pecorino dall'Umbria e birra artigianale. Inoltre anche artigianato a tema con bijoux, stand vintage, attrezzature per il giardinaggio e per l'esterno casa.