Sassuolo, domenica al via le iniziative per la "Giornata della Memoria"

Al via domenica 22 gennaio le iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale di Sassuolo in collaborazione con i circoli e le associazioni cittadine, per celebrare la “Giornata della Memoria”, in occasione del 78° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz.

Domenica 22 gennaio

"Al mattino": spettacolo teatrale, con Rocco Ancarola e Nicoletta Nobile, regia di Stefano Vercelli. Auditorium Bertoli, Via Pia 108 - ore 18. Produzione Artisti Drama

Venerdì 27 gennaio

si terranno le celebrazioni ufficiali con la "Cerimonia pubblica e commemorazione delle vittime dei campi di sterminio e degli ex internati militari e civili", alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza. Parco delle Rimembranze, Viale XX Settembre - ore 10.

A seguire, indicativamente alle ore 11 presso il Liceo “A. F. Formiggini” di viale Bologna: "Meditate che questo è stato", consegna del Giardino dei Giusti ad una classe prima

Sabato 28 gennaio

"Train de vie" di Radu Mihalleanu : proiezione cinematografica - Introduzione a cura di Mirco Marmiroli, in collaborazione con Ennesimo Film Festival. Biblioteca Cionini, Via Rocca 19 - ore 16.30

"Giornata della Memoria": inaugurazione collettiva d'arte a cura del Gruppo pittori Jacopo Cavedoni. Galleria d'Arte Jacopo Cavedoni - Via Fenuzzi n. 12/14 - ore 17

Sabato 4 febbraio

"L'alba ci colse come un tradimento": visita guidata al Campo di Fossoli di 4 classi quinte dell'Istituto Elsa Morante. A cura di ANPI Sassuolo.

Le iniziative sono a cura dell’Amministrazione Comunale, ANPI Sassuolo, Gruppo Pittori J.Cavedoni, Ennesimo Film Festival, Liceo A.F. Formiggini e Artisti Drama .