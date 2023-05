Sassuolo entra nella Riserva MaB: apertura straordinaria del castello di Montegibbio

Apertura straordinaria del Castello di Montegibbio in programma domenica 4 giugno: l’evento è stato ideato per celebrare l'ingresso di Sassuolo all'interno della Riserva MaB (Man and the Biosphere) Unesco dell'Appennino Tosco-Emiliano

Alle ore 10 ci sarà l’apertura degli stand dei prodotti del territorio, l’inizio delle visite guidate al Castello e all'Acetaia comunale. Alle ore 11 in programma “Mab Unesco e Castello di Montegibbio”, Conduce l'Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente del Comune di Sassuolo Ugo Liberi. Ci saranno gli interventi di Fausto Giovanelli, Presidente Mab Unesco, Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena, Dario Bondi, Presidente Via Romea Imperiale, Francesca Guandalini, Archeologa e referente per gli scavi del Santuario di Minerva Medica a Montegibbio, e sarà presentato l’intervento di recupero del Castello di Montegibbio con i progettisti di Politecnica.

Alle ore 12 prevista l’apertura dello spazio enogastronomico a cura del Circolo Boschetti Alberti. Dalle ore 14,30 via al turno pomeridiano di visite guidate al Castello e all’Acetaia comunale, infine alle ore 17,00 visita guidata al Parco del Castello di Montegibbio a cura di Enrico Rinaldi del Circolo Boschetti Alberti.