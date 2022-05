"Sàta a chi tàca", la compagnia teatrale di San Cesario si esibisce a Formigine

La compagnia teatrale dialettale di San Cesario sul Panaro presenta, sabato 14 maggio alle ore 21.00 presso l'Auditorium Spira Mirabilis di Via Pagani a Formigine, la commedia brillante in due atti "Sàta a chi tàca" (libero adattamento, in dialetto modenese, da anonimo, di Massimo Zani).

Un giovane nulla facente, mantenuto da uno zio ricco e generoso, con l'aiuto di un'ingegnosa segretaria, conduce la bella vita. Con astuti espedienti e fantasiose bugie riesce a gestire pti di uno fidanzata. Net suoi intrighi, dai quali riesce quarsi sempre a districarsi, coinvolge anche gli amici e i vicini di casa, approfittando della loro ingeruità e stravaganza. Ma un bel giomo le cose si complicano e immancabilmente tutti nodi vengono al pettine.

Biglietto unico 10 euro. Il ricavato andrà a favore del progetto "Ambulanza Pediatrica" della Biblioteca del Gufo. Prevendite presso New Grease bar (Via giardini Sud 93 Formigine Info al 3473691323.